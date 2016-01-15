Вашингтон, 15 января, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Тед Леонсис — владелец клуба NHL Washington Capitals — подарил российскому нападающему Александру Овечкину золотую клюшку. Такой подарок преподнесен в честь 500 заброшенных им шайб в Национальной хоккейной лиге, объединяющей клубы Канады и США.

monumentalnetwork.com Александр Овечкин с золотой клюшкой

Награждение состоялось перед началом домашнего матча с «Ванкувер Кэнакс».

В специальном видеообращении, транслировавшемся на экране, российского спортсмена поздравили с этим достижением Сергей Федоров, Фил Эспозито, Павел Буре, Уэйн Гретцки, Бретт Халл и другие знаменитые хоккеисты.

«За тобой интересно смотреть, ты — позитивный момент в НХЛ, и я желаю тебе только удачи», — сказал Гретцки.

«500 шайб в НХЛ — это серьезное достижение. Но не думаю, что ты остановишься на этом», — сказал Эспозито.

Овечкин стал 43-м игроком в истории NHL, преодолевшим рубеж в 500 шайб.