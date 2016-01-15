Грозный, 15 января, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Первые автомобили Lada Granta начали выпускаться на заводе «Чеченавто» в Аргуне. Презентация промышленной сборки машин новой модели прошла накануне в Чечне, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе главы и правительства региона.

company.avtovaz.ru Автомобильный конвейер

Ежедневно с конвейера чеченского автозавода будут сходить до 30 автомобилей. И это только на первом этапе. После выхода завода на полную мощность количество машин, собираемых каждую смену, достигнет 50 единиц. Как отметило руководство завода, по мере увеличения спроса на производимую продукцию на заводе может быть введен двухсменный режим работы. В настоящее время на сборке новой модели трудятся более 90 работников предприятия. Все они прошли специальную профессиональную подготовку на АвтоВАЗе.

Как считает министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Галас Таймасханов, с пуском новой модели автомобилей «Чеченавто» вышло на новый уровень развития, который обеспечит более высокий уровень рентабельности. По словам министра, развитие завода позволит создать в республике крупный региональный автомобильный комплекс.

Напомним, ранее на автозаводе в Чечне выпускались такие модели, как Lada Priora и ВАЗ-2107. За последние семь лет с конвейера предприятия сошли около шести тысяч автомобилей, которые продаются в основном в регионах Северного Кавказа.