Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 января, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Верхнепышминском городском суде Свердловской области начался суд над бывшими сотрудниками дорожной полиции. Бывших стражей порядка обвиняют в покушении на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе Верхнепышминского суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, полицейские были задержаны сотрудниками собственной безопасности ведомства и в дальнейшем уволены из органов МВД по отрицательным мотивам. По версии следствия обвиняемые, в апреле 2015 года угрожали владельцу дорогой иномарки, который является жителем другого региона, что возбудят в отношении него уголовное дело по факту якобы перебитых на агрегатах автомобиля номеров. Впоследствии с гражданина стали требовать деньги и предложили «выкупить» свою машину за 100 тысяч рублей. Задержание сотрудников произошло после того, как потерпевший передал злоумышленникам часть суммы.

Также двое экс-полицейских обвиняются в схожем эпизоде. Они в апреле прошлого года сообщили владельцу дорогой иномарки, что документы на автомобиль являются поддельными и гражданину угрожает уголовная ответственность. Однако обвиняемые предложили потерпевшему замять дело за 25 тысяч рублей.

Отметим, что одним из обвиняемых является Александр Кобяшев, который на момент преступления являлся начальником отделения ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский». Двое других обвиняемых Леонид Напин и Денис Зарипов также являются инспекторами ДПС города Верхняя Пышма.

На судебном заседании были заслушаны свидетели обвинения после чего был объявлен перерыв. Следующее заседание по делу назначено на 27 января 2016 года, уточнили в пресс-службе Верхнепышминского городского суда.