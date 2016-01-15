Благовещенск, 15 января, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Дмитрий Рогозин должен сдержать свое обещание отдать зуб, если строительство космодрома «Восточный» в Амурской области не будет завершено в 2015 году, считает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. «Давайте все заставим Рогозина сдержать обещание, а?», — написала она в своем твиттере. Запись попала с 351 репостами и 39 ответами на 6-е место в ТОП соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Из ларца

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«На построенных объектах космодрома Восточный идут полномасштабные автономные испытания технологического оборудования», — в свою очередь написал в твиттере Дмитрий Рогозин. «Космодром построен, идут испытания», — пояснил он RNS. «Зуб не дам, а в зубы — с удовольствием», — добавил вице-премьер.

Напомним, 14 апреля 2012 года в интервью телепрограмме «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым Дмитрий Рогозин заявил: «Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассчитывает на то, что первые запуски с космодрома «Восточный» будут произведены в первом квартале 2016 года. Об этом президент заявил в ходе своей 11-й пресс-конференции. Глава государства заявил, что отставание по срокам завершения строительства космодрома сократились. Но главное по мнению Владимира Путина это не сроки, а качество.

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