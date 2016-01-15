Москва, 15 января, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Ряд компаний из Турции смогут ввозить в Россию текстиль. Списки тех фирм, кому будет разрешено ввозить свою продукцию, начали формироваться в Минпромторге. Эти организации смогут оперативно поставлять продукцию на российский рынок по разрешению Федеральной таможенной службы (ФТС), пишут «Известия».

byegm.gov.tr Производство турецкого текстиля

Минпромторг обратился в профильную организацию Союзлегпром с предложением заполнить соответствующую форму ФТС. Согласно этому документу, ФТС сможет пропускать через турецко-российскую границу те ткани, которые поставляются для российских фабрик.

Ситуацию прокомментировал президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. «Идея в том, чтобы иметь точную картину, кто с какими товарами работает, следующий шаг — определить тех, кто продолжит поставлять продукцию из Турции, а кому следует переориентироваться на поставки из других стран», — сказал он.

Разбродин подчеркнул, что для российских фабрик на данный момент полный отказ от турецкого текстиля является невыгодным. Причём официально ввозить турецкие ткани российским законодательством не запрещено. Однако «импортеры с купленным товаром всё равно с ноября стоят на границе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, существенно ограничить импорт турецких товаров лёгкой промышленности предлагает министерство промышленности и торговли РФ. Представители Минпромторга считают, что 70−80% ввозимых из Турции товаров этой отрасли можно найти замену.

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