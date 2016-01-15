Москва, 15 января, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире РСН, отвечая на вопрос о женщине — министре иностранных дел, не исключила такой вероятности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У нас женщины летали в космос, лечат, учат и помогают. Извините, стирают, рожают и воспитывают нас с вами, — сказала она, подчеркнув: — Женщины могут очень многое».

Захарова при этом заявила, что главной целью для нее является выполнение возложенных на нее обязанностей.

«Если мне будет это удаваться, то для меня не будет большего счастья в моей профессиональной деятельности», — сказала Захарова.