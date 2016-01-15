Москва, 15 января, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Власти РФ готовы смягчить санкции против строительных компаний Турции, если будут созданы совместные предприятия с российскими партнерами, которым будет принадлежать не менее 75%+1 акция, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

nastol.com.ua Стамбул

Источник рассказал, что такие СП придется создавать компаниям, которые рассчитывают на коммерческие и государственные контракты, заключаемые после 30 ноября 2015 г.

Сейчас санкции запрещают импорт ряда продовольственных товаров, наём граждан Турции российскими компаниями, а также работу турецких компаний в ряде сфер, в том числе в строительстве.

Смягчение может затронуть договора по строительству объектов к ЧМ-2018, который будет проходить в России. Турецкие компании выступают субподрядчиками по строительству спортивных, инфраструктурных и гостиничных объектов. Это порядка 30 компаний, а общий объем выполняемых ими работ может достигать около 60 млрд рублей.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что пока не получали такого поручения от правительства.

Механизмы создания СП должны проясниться после подписания правительственного постановления с описанием правил отбора выполняемых в РФ турецкими контрагентами контрактов, в отношении которых не применяются специальные меры.

Напомним, что отношения между РФ и Турцией стали напряженными после инцидента, когда турецкий истребитель 24 ноября сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы с Сирией.