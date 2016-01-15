Красноярск, 15 января, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Константин Сенченко — депутат горсовета Красноярска — публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает «Грозный-ТВ».

nikvesti.com Рамзан Кадыров

"Я приношу извинения главе Чечни за те оскорбления, за некорректные слова, которые я сказал… Эти слова были сказаны в некоем эмоциональном порыве, связанном с тем, что ситуация национальная очень напряженная, сложная», — сказал Сенченко.

«Когда ты стараешься что-то делать и слышишь в ответ, что ты какой-то враг, то такие вещи происходят», — добавил он.

Напомним, что 14 января в Facebook депутат написал, что Кадыров дискредитировал звание Героя России, и порекомендовал ему не мешать «нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию».

Ранее Кадыров заявил, что к внесистемной оппозиции «надо относиться как к врагам народа, как к предателям». Объяснил он это, в частности, тем, что ее представители «пытаются нажиться на сложной экономической ситуации».