Владивосток, 15 января, 2016, 07:07 — ИА Регнум. В Приморском крае практика нарушения прав работников в части невыплаты зарплат имеет тенденцию к усугублению. Ситуация в этой сфере складывается сложная — совокупный размер задолженности на 1 января 2016 года составил порядка 400 миллионов рублей. Добиться расчета пытаются труженики 18 организаций, при этом на два предприятия, ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и ОАО «Радиоприбор», приходится более половины от общей суммы невыплат. Такую статистику озвучил прокурор Приморья Сергей Бессчасный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 11 января текущего года задолженность по оплате труда перед сотрудниками ЗАО «ТМК», одного из субподрядчиков при строительстве космодрома «Восточный», находится на уровне 108 миллионов рублей. В суд предъявлено более 1,2 тысячи исковых заявлений о взыскании более 70 миллионов рублей. Внесены восемь представлений об устранении нарушений, семь лиц привлечены к административной ответственности. Кроме того, возбуждено два уголовных дела, из которых одно уже направлено в суд.

«Осложняется ситуация неэффективной реализацией конкурсным управляющим полномочий по соразмерному удовлетворению требований кредиторов, сохранности имущества. При этом деятельность указанного лица сопряжена с нарушениями законодательства о банкротстве. В частности, нарушается порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди, к которой относится и заработная плата», — отметил Сергей Бессчасный.

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Еще одной проблемной организацией в Приморском крае, на которую приходится более 140 миллионов невыплат по зарплате, является ОАО «Радиоприбор». Руководителю акционерного общества предъявлено свыше 1,3 тысячи заявлений о взыскании задолженности, возбуждено девять дел об административных правонарушениях. Плюс ко всему в конце декабря следственные органы завели уголовное дело.

«Руководство предприятия при наличии всего необходимого производственного и кадрового потенциала не обеспечило эффективную работу завода. Адекватные меры, направленные на исправление сложившейся ситуации, не приняты. Более того, прокуратура установила факты отчуждения ликвидных активов, составляющих производственно-технологический потенциал предприятия. В настоящее время на основании материалов возбуждено и уже расследуется уголовное дело за злоупотребление полномочиями», — подытожил прокурор Приморского края.