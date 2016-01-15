Токио, 15 января, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Жертвами ДТП с участием туристического автобуса в Японии, по уточнённым данным стали 14 человек, ещё 28 человек получили ранения разной степени тяжести, передаёт телеканал TBS.

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Всего в автобусе в момент аварии находился 41 человек. Сообщается, что ДТП произошло на узком участке горной дороги, между тем причины его до настоящего времени не установлены.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января автобус с туристами, направлявшийся к горнолыжному курорту в Нагано, выехал на встречную полосу, после чего перевернулся.

Ранее сообщалось о двух погибших и более двадцати пострадавших в результате ДТП, многие из которых находились в критическом состоянии.