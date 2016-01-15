Бразилиа, 15 января, 2016, 03:49 — ИА Регнум. После утечки токсичного газа в городе Гуаружа на юго-востоке Бразилии госпитализированы около 40 человек, передаёт Associated Press.

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По предварительным данным, утечка была вызвана попаданием дождевой воды в баки с изоцианатом хлорида натрия на складе одной из логистических компаний. В результате химической реакции на территории склада произошёл пожар, после чего город оказался окутан токсичным облаком.

Жителям города рекомендовано оставаться в своих домах до полной ликвидации последствий инцидента. Сообщается, что распространившийся в воздухе газ может вызывать затруднения дыхания и стать причиной обморока.