Токио, 15 января, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё более двадцати получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, произошедшего вечером 14 января в Японии.

ekstrabladet.dk Горные лыжи в Японии

По данным местной полиции, всего в автобусе, который направлялся к горнолыжному курорту в Нагано, находились около 40 человек. По неустановленным пока причинам, автобус выехал на встречную полосу, после чего перевернулся.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что более десяти человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Информации о том, граждане каких стран, находились в автобусе, на данный момент уточняется. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.