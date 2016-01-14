Вашингтон, 15 января, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Частные компании SpаceX, Orbital ATK и Sierra Nevada Corp выиграли контракты на доставку грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил руководитель отдела МКС в NASA Сэм Шимеми в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведётся в микроблоге NASA в Twitter.

Сотрудники NASA проводят испытания в аэродинамической трубе переменной плотности (Variable Density Wind Tunnel). 15 марта 1929 года

По его словам, контракты с компаниями заключены на срок до 2024 года. Каждый из них гарантирует шесть миссий, ни одна из которых на данный момент ещё не была заказана.

Напомним, что NASA осенью 2014 года объявила конкурс на осуществление грузовых полётов к Международной космической станции до 2020 года с возможностью заключения дополнительных контрактов ещё на четыре года.