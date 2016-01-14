Италия, 15 января, 2016, 00:25 — ИА Регнум.



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«Скио» (Италия) — «Динамо» (Курск, Россия) 75:60 (20:20, 19:24, 19:19, 17:7)

Курское «Динамо», хотя и уступило вторую строчку в таблице, имеют вполне реальные шансы пройти в плей-офф Евролиги. Уж совсем неудачным вариантом надо считать выход в плей-офф Еврокубка (5 и 6 места в группе), но это крайний случай.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги здесь