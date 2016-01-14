Кишинёв, 15 января, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти вечером 14 января подписал указ о назначении кандидатом на должность премьера своего советника, генерального секретаря президентуры Иона Пэдурару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавской президентуры.

tribuna.md Ион Пэдурару

Тимофти заявил, что воспользовался своим конституционным правом самостоятельно назначить кандидата в премьеры, поскольку объявленное ранее Демпартией «парламентское большинство» к вечеру 14 января сократилось с 56 до 48 депутатов и более большинством не является.

По мнению президента, Ион Пэдурару «соответствует всем критериям честности». «Знаю его давно, это инициативный человек со способностями менеджера и государственным мышлением. Уверен, что он соответствует всем условиям честности, желаю ему успеха и надеюсь, депутаты его поддержат», — сказал Тимофти.

Сам Пэдурару сказал, что считает назначение кандидатом в премьеры честью и рассчитывает на поддержку всех парламентских фракций. В соответствии с конституцией, у кандидата в премьеры есть 15 дней на формирование персонального состава и программы правительства и их представление на утверждение парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Тимофти накануне отклонил выдвинутую созданным под эгидой Демпартии парламентским большинством кандидатуру олигарха Владимира Плахотнюка на должность премьера. Он аргументировал это существованием «веских подозрений в том, что господин Владимир Плахотнюк не соответствует необходимым критериям честности для его назначения кандидатом на должность премьер-министра».

В этой связи президент предложил парламентскому большинству найти другого кандидата на должность премьер-министра и представить его президенту до 14 января. Демпартия, однако, сочла решение президента необоснованным и повторно выдвинула в премьеры Плахотнюка. В то же время 14 января ряд депутатов, ранее вошедших в парламентское большинство, объявили о своем выходе из него.