Красноярск, 14 января, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Депутат Городского совета Красноярска Константин Сенченко принес извинения Главе Чеченской Республики. Об этом сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» сегодня, 14 января.

avufa.ru Рамзан Ахматович Кадыров — Глава Чеченской Республики

«Я приношу свои извинения Главе Чечни, в свое оправдание, если можно вообще оправдаться, хочу сказать, даже не думал, что подхватят и будут как-то всерьез обсуждать», — передает «Грозный» слова Сенченко.

Сенченко является членом фракции «Гражданская платформа» в горсовете Красноярска. Он резко отреагировал на заявление Кадырова о несистемной оппозиции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что внесистемная оппозиция в России не заинтересована в процветании страны «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — сказал Кадыров.

Сенченко в ответ на это назвал Кадырова «позором России» и посоветовал ему не мешать «нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию».

Теперь Сенченко признает, что не имел право высказываться о регионе, о котором он в принципе ничего не знает.

«Я не устану приносить извинения, всем кого оскорбил. Всем тем, кто потерял близких в войне в Чечне. Действительно, это было сказано просто на эмоциях, не направленно против кого-то лично», — сказал Константин Сенченко.

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