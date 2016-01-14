Москва, 14 января, 2016, 23:09 — ИА Регнум.



vemaks.ru Жилой комплекс «Алые паруса»

Сообщения о втором трупе в шахте лифта жилого комплекса «Алые паруса» являются недостоверными. Об этом сегодня, 14 января, заявила журналистам официальный представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Она сообщила, что в шахте лифта обнаружено только тело Ирины Володиной, которая является дочерью известного телеведущего Евгения Кочергина.

По уточненным данным причиной смерти стало обрушение кабины лифта, а не обвал пола кабины, как сообщалось ранее. Кабина рухнула из-за обрыва троса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в шахту лифта в жилом комплексе «Алые Паруса», расположенного по улице Авиационная, упала Ирина Володина, дочь известного российского диктора Евгения Кочергина. Володина зашла в кабину лифта и пол кабины провалился. На женщину потом упал пресс лифта.

Чудом не погибли младший сын Володиной и няня. Они спускались на соседнем лифте, так как погибшая вышла на минуту раньше.