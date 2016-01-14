Москва, 14 января, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации инициировало программу по строительству 143 кинотеатров в малых и средних городах в 51 субъекте РФ. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.

sdelaisebe.ru Кинотеатр

Сообщается, что в декабре 2015 года Фонд кино распределил субсидию в размере 705 млн рублей на модернизацию кинозалов. Самый большим городом, в котором появится новый кинозал станет Саров в Нижегородской области. В нем проживает 94 тысячи человек. Самым маленьким — Русская Поляна Омской области, где живет около семи тысяч человек.

Напомним, 2016 год объявлен Годом российского кино. На программу строительства новых кинотеатров выделено ещё 1,5 млрд рублей. Всего до конца 2016 года должно быть модернизировано 143 кинозала в 51 субъекте Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в октябре 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2016 год объявлен Годом отечественного кино.

Правительство Российской Федерации в ноябре постановило, что председателем оргкомитета Года кино будет министр культуры РФ Владимир Мединский.

Стоит отметить, что 2015 год был объявлен Годом Российской литературы.