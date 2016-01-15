Москва, 15 января, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM Татьяна Козлова беседовала с режиссером тогда, когда было еще не ясно, попадет ли российский мультфильм в шорт-лист премии. Этот рассказ о том, чем еще кроме премий живет режиссер мультипликационного кино.

Цитата из к/ф «Мы не можем жить без космоса». реж Константин Бронзит. 2014. Россия Два друга

Как бы банально ни звучало, но чего-то достичь в профессии можно, только если ты выбрал ее по призванию. Герой интервью — именно такой, ведь снимать мультфильмы хоть и благодарное занятие (дети любить будут), но явно не прибыльное. Это вам не блокбастеры на фабрике грез ваять.

Критики отметили в картине ясный, сдержанный дизайн и психологическую достоверность показанных отношений. Хочется верить, что фильм включили в номинацию на «Оскар» за его творческие достоинства, а не, как обычно, за антисоветизм и русофобию.

Пожелаем режиссеру удачи и будем болеть за наших!

Подробности читайте здесь: Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»

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