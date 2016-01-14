Москва, 14 января, 2016, 21:20 — ИА Регнум. С 13 по 15 января в Москве в Российской академии народного хозяйства при президенте России проходит VII Гайдаровский форум. Главной задачей съезда является обсуждение важных экономических и политических проблем РФ. Однако уже сегодня, во второй день мероприятия, в соцсетях можно встретить немало отзывов пользователей, обвиняющих спикеров и организаторов форума в отрыве от реальности.

Дарья Антонова ИА REGNUM VII Гайдаровский форум

«Город засыпает, просыпается Гайдаровский форум», — так охарактеризовал пользователь в Twitter открытие Гайдаровского форума в Москве.

Другой комментатор представил седьмой съезд форума в виду некоего религиозного течения, организация которого в РФ запрещена:

«Гайдаровский форум — съезд Мастеров Российского отделения Либеральной секты"Свидетелей Ротшильда» с приглашенными. и. оглашенными».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем микроблоге отметил главную особенность, присущую спикерам на Гайдаровском форуме:

«Забавно про гайдаровский форум — «Искусно стараться не замечать слона».

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Twitter 13 января написал:

«Мы не можем поддаваться настроениям экономического декаданса. Есть резервы, желание и воля со всеми трудностями справиться».

Второй день съезда получил громкое название, о котором глава «Роснано» Анатолий Чубайссообщил в своем микроблоге:

«Гайдаровский форум, день второй. Дискуссия «Великие державы, великие вызовы — формирующийся мировой порядок».

Этот пост в соцсети послужил основанием для споров многих комментаторов. Так, например, пользователь Владимир лаконично прокомментировал сообщение Чубайса, написав: «СмешНо». Другие поинтересовались у главы «Роснано» о его карманах и демонстрационной нанопродукцией, третьи пытались защитить политического и хозяйственного деятеля, однако безуспешно.

Впрочем, не все согласились с тем, что выступающие на Гайдаровском форуме могут показаться смешны:

«Гайдаровский форум. Сборище побежденных. Старые и растерянные либералы 90-х. Уже не смешные. Уже не жалкие. Никакие».

Ведущий программы «Позиция» на радиостанции РСН Игорь Измайловподелился в своем микроблоге анекдотом о Гайдаровском форуме:

«Коллега с возмущением спрашивает: о каких непомерно высоких доходах за эти годы они (гайдаровский форум) второй день говорят?

Ответ: Личных».

Другой пользователь Елена выразила свою точку зрения о том, как проходит седьмой съезд форума:

«Гайдаровский форум взглянули в будущее всплакнули и разошлись!».

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкийвысказал свое мнение таким образом:

«Слушая либер. мантры, #ГайдарФорум, отсылающие нас в 2030 г., не понимаю как они соотносятся с суверенным путем России».

Позже Ильницкий упомянул термин «чикагские мальчики» по отношению к тем, кто является организаторами и выступающими на Гайдаровском форуме:

«ЧикагскиеМальчики, российского розлива, дошедшие до вершин власти, — те, кто проводит #GaidarForum2016, КТО ОНИ?», — задался вопросом советник минобороны, прикрепив к своему посту ссылку на материал с ответом на его, казалось бы, риторический вопрос.

Кроме того, пользователи оценили выступление чиновников на мероприятии как «оторванность власти от реальности» и «идейное банкротство».

Напомним, что Гайдаровский форум — ежегодная научно-политическая конференция. Форум проводится с 2010 года в память об идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Место проведения форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В цели форума входит привлечение к обсуждению проблем экономики и политики ведущих ученых и практиков, также организация диалога экспертов по главным направлениям развития страны. Кроме того, в цели съезда входит выяснение и выработка стратегических предложений по экономическому развитию России и отражение в выступлениях спикеров и дискуссиях экспертов главных трендов и особенностей как отечественной, так и мировой политики и экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гайдаровский форум продемонстрировал сильные противоречия между двумя командами в кабинете премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Помимо этого, форум показал, что у правительства нет перспективной стратегии изменения экономики страны в лучшую сторону.