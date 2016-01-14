Санкт-Петербург, 14 января, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Семь человек было спасено во время пожара в здании общежития Российского государственного гидрометеорологического университета в Красногвардейском районе Петербурга. Сведений о жертвах нет.

wikimapia.org Здание общежития Российского государственного гидрометеорологического университета

Как сообщили сегодня, 14 января, в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в общежитии на улице Стахановцев, 17, поступила пожарным в 18:35.

«В пятиэтажном здании общежития на четвертом этаже горела обстановка в одной из комнат и коридоре на общей площади 38 кв. метров», — уточнили в ведомстве. В репортажах с места ЧП было видно, что большие языки пламени из окна четвертого этажа поднимались до пятого.

Из-за угрозы распространения огня пожар тушили по повышенному номеру 1БИС. Достаточно быстро, уже в 19:01 пожар был локализован, а открытый огонь потушен. В 21:11 пожар был ликвидирован.

Из горящего здания было спасено 7 человек, еще 12 человек эвакуировано. Всех находившихся в здании людей — 450 человек — вывели на улицу. Сведений о пострадавших не поступало, подчеркнули в ГУ МЧС.

Для борьбы с огнем было привлечено 26 единиц техники и 107 человек личного состава различных оперативных служб.

Как рассказали студенты телеканалу Life78, в общежитии в период сессии находилось не очень много проживающих, поскольку многие сдали сессию досрочно и разъехались. Студенты предположили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки.