Кишинёв, 14 января, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Лидер Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) Владимир Воронин считает, что политический кризис в стране стремительно усугубляется, и дело может дойти до молдавского «майдана». Об этом говорится в распространенном 14 января заявлении лидера молдавских коммунистов и бывшего президента страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

gogetnews.info Участники киевского майдана разбирают брусчатку

По словам Воронина, в стране «разразился настоящий кризис, грозящей последствиями непредсказуемого порядка». «Мой опыт главы государства свидетельствует, что выход из таких грозных ситуаций возможен лишь на путях общественного согласия, путем поиска взаимных компромиссов на основе действующего Закона и Конституции», — отметил лидер ПКРМ.

Выход молдавской политики «на улицы и площади», по его мнению, ведет к «хаосу» и «сценарию, названному в народе майданом». «Амбиции, обвинения, не основанные на правовых решениях, демонизация одних и возвышения на пустом месте других лиц не приведет к разрешению кризиса, а грозит молдавским «майданом», — заявил Воронин.

Выход из кризиса он призвал искать «на основе интересов нашей страны, а не на основе сторонних советов или личных целей». «Такой выход может быть предопределен только в стенах парламента путем консультаций между фракциями с учетом мнений общества и его представительных организаций. Улицы и площади могут служить лишь местом выражения мнения, но не давления на законных представителей власти», — считает лидер коммунистов.

Задача руководства страны и политиков, по его словам, — «найти решение, которое восстановит функциональность системы государственного управления». «Господин Тимофти! Поторопитесь выполнить свои обязанности, дабы не допустить в стране непредсказуемых событий», — обратился в заключение Воронин к президенту Молдавии Николаю Тимофти.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Тимофти накануне отклонил выдвинутую созданным под эгидой Демпартии парламентским большинством кандидатуру олигарха Владимира Плахотнюка на должность премьера. Он аргументировал это существованием «веских подозрений в том, что господин Владимир Плахотнюк не соответствует необходимым критериям честности для его назначения кандидатом на должность премьер-министра».

В этой связи президент предложил парламентскому большинству найти другого кандидата на должность премьер-министра и представить его президенту до 14 января. Демпартия, однако, сочла решение президента необоснованным и повторно выдвинула в премьеры Плахотнюка. Свое решение о назначении кандидата в премьеры Тимофти должен принять до конца дня 14 января.

Тем временем 13 января в Кишиневе прошли два митинга с противоположными требованиями — сторонники Демпартии требовали скорейшего утверждения выдвинутого демократами кандидата в премьеры, а представители гражданской платформы «Достоинство и правда» (DA) — не допустить установления «диктатуры» и «криминальной хунты Плахотнюка».

Акции протеста продолжились и 14 января. Помимо представителей DA своих сторонников на улицу вывели «Наша партия» Ренато Усатого и экс-министр просвещения Майя Санду, которая в настоящее время создает собственную партию. Все они пообещали, что продолжат протесты до тех пор, пока не разрешится ситуация с назначением премьера.

Кроме того, «Наша партия» и Партия социалистов Молдавии намерены провести 16 января многотысячную акцию за досрочные парламентские выборы.