Махачкала, 14 января, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Несколько сотен дагестанских водителей-должников могут лишиться права управления транспортом до конца текущего месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 января, в управлении федеральной службы судебных приставов по Дагестану. С 15 января вступают в силу изменения, внесенные в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Они предусматривают дополнительные санкции в отношении граждан, имеющих задолженность выше 10 тысяч рублей. Указанные лица будут лишены специального права управления транспортом до полной выплаты долга, либо до возникновения оснований для отмены ограничений. Меры воздействия могут быть применены к водителям не только автомобилей, мотоциклов, мопедов, но и яхт, самолетов. Основанием для лишения прав управления транспортом может служить неисполнение документов о взыскании алиментов, возмещении физического вреда, а также штрафа за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в УФССП по Дагестану, за период с января по сентябрь 2015 года на исполнении у судебных приставов находилось более 447 тысяч исполнительных производств, из которых фактически было исполнено свыше 161 тысячи производств. Из более 26,8 млрд рублей, подлежащих взысканию, приставами было взыскано больше 2,2 млрд рублей.