Киев, 14 января, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Украина не поддерживает идею переформатирования Минских соглашений или подписание «Минска-3». Об этом 14 января на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Еще раз отмечаю нашу приверженность полному выполнению участниками всех без исключения пунктов Минских соглашений. Никакой ревизии Минских соглашений мы не допустим», — пообещал Порошенко.

Он призвал всех прекратить «какие-либо инсинуации по Минску-3», хотя это заявление ранее последовало именно из Киева.

«Его не существует и, я надеюсь, не будет существовать. Единственное, в чем сейчас нуждаются Минские соглашения, — это новая дорожная карта, новые даты, когда стороны берут на себя обязательства имплементировать все без исключения пункты соглашений до конкретной даты и в соответствующей последовательности», — заявил президент.

«Есть ли угроза того, что Россия опять не выполнит и не имплементирует какие-то пункты Минских соглашений? Я буду с вами откровенен, эта угроза действительно есть. Какая будет реакция на эту угрозу — продолжение санкций или если будет обострение, усиление санкций», — заверил Порошенко.

Ранее представитель Украины в контактной подгруппе по политическим вопросам урегулирования в Донбассе Роман Бессмертный заявил о переходе переговорного процесса в формат «Минск-3». По словам украинского политика, «Минск-2» «не отвечает на ту проблематику, с которой столкнулись Украина и мир на территории Донбасса». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Романа Бессмертного о запуске с 1 января некоего нового процесса «Минск-3» представляются «некомпетентными и даже безграмотными». В ДНР же отметили, что «заявление Бессмертного вписывается в массу других заявлений Украины, которые впечатляют своей абсурдностью и нелогичностью».