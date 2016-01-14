Санкт-Петербург, 14 января, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В 2016 году в Петербурге к проведению крещенских купаний приготовили 22 купели. На территории Ленобласти планируется открыть 56 иорданей. Об этом сегодня, 14 января, ИА REGNUM сообщили в региональных управлениях МЧС России.

Камиль Коро. Крещение Христа. 1845-1847

19 января Православная Церковь празднует один из двенадцати главных православных праздников — Крещение Господне. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По преданию вся вода в реках, озерах и прочих водоемах и даже в водопроводных трубах в крещенскую ночь становится святой. Освященная Крещенская вода — величайшая святыня. Считается, что она исцеляет любые недуги, а окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов.

В 2015 году в Ленобласти на Крещение действовали 52 купели, самыми популярными оказались иордани во Всеволожском и Ломоносовском районах. В Петербурге основной купелью из года в год остается купель у Петропавловской крепости, также традиционно оборудуются места для крещенских купаний на Университетской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта, во всех пригородах — Курортном, Пушкинском и Колпинском районах. В Выборгском районе — это Суздальские озера.

Список мест для крещенских купаний 2016 года на территории Ленобласти обещают опубликовать на сайте областного МЧС накануне празднования — 18 января. Со списком петербургских иорданей можно ознакомиться уже сегодня на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели советуют серьезнее отнестись к этому мероприятию и перед купанием оценить свои возможности и состояние здоровья, подчеркивая, что принимать участие в купаниях нельзя людям с сердечнососудистыми и простудными заболеваниями, а также после употребления алкоголя.

Во время купаний дежурить и обеспечивать безопасность в местах массового купания будут спасатели, сотрудники ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам), ВОСВОД (Всероссийского общества спасания на водах), а также бригады скорой помощи, полиция.

Областное МЧС планирует задействовать более 600 человек, из которых 470 человек — непосредственно сотрудники МЧС, и 88 единиц техники. Инспекторы ГИМС будут также патрулировать водные акватории, чтобы не допустить купания в непредназначенных местах и предотвратить несчастные случаи. В прошлом году, как сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти Геннадий Корсунов, было выявлено 8 несанкционированных купелей.