Лондон, 14 января, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Сегодня на 69-м году жизни от рака легких скончался всемирно известный британский актер Алан Рикман, о чем ранее сообщал корреспондент ИА REGNUM. Взбудораженные этим известием, пользователи соцсетей выразили свои соболезнования и вспомнили о лучших ролях актера, которые, безусловно, оставили прочный отпечаток в жизни каждого, кто хотя бы раз смотрел фильмы с участием Рикмана, например, о Гарри Поттере.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Философский камень». реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Алан Рикман в роли Северуса Снегга

«В моём сердце он на всегда останется любимым профессором Северусом Снейпом» — пишет Asya.

Поверить в то, что ушел из жизни один из главных персонажей полюбившейся во всем мире серии фильмов о Гарри Поттере, захотели далеко не все поклонники творчества Алана Рикмана. Сомневаться в том, что эта потеря стала для многих настоящей трагедией, не приходится:

«Когда профессора Снейпа укусила Нагайна, я сначала не верила, что он умер. Не хочу верить происходящему и сейчас».

«Дорогие читатели, минута молчания… Сегодня ушел из жизни великий актер Алан Рикман. Я в шоке, у меня нет слов. Это просто какая-то безумная неделя… Вечная память».

«Господи, это же Алан Рикман, он не мог умереть (***)».

«Я просто убита и морально раздавлена».

«Умер Алан Рикман, лучший из лучших, год начинается хуже некуда».

«Умер Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа. Такое чувство, будто частичка меня ушла».

«Неужели детство закончилось».

«Спасибо за подаренное детство, Алан Рикман. Покойся с миром».

«Моё: НЕЕЕТ! ВЕРНИТЕ! ВЕРНИТЕ ЕГО! Слышно даже на марсе».

Действительно, смерть британского актера стала для многих неожиданной еще и по той причине, что о его заболевании раком мало кто знал. Поклонники Рикмана скорбят об артисте. Так, хэштег

В соцсетях можно встретить много различных цитат из фильмов, благодаря которым прославился Алан Рикман, пользователи также вспоминают известные по работам Рикмана фразы. Например, комментатор Евгений поделился в Twitter, что его дочь, скорбя по актеру, сделала видео, составленное из кадров из кинокартин актера.

«Крепкий орешек», «Догма», «Суини Тодд», «Реальная любовь», «Автостопом по галактике», «Парфюмер», «Снежный пирог», «Гарри Поттер», конечно… В общем пишу это, потому что с этим человеком у меня ассоциируется сразу много хороших фильмов, к тому же он обладал помимо актерских навыков еще и отличным голосом. Спасибо ему…», — написала пользователь соцсети «Вконтакте».

В связи со смертью актера поклонники творчества Рикмана по всему миру в соцсетях создают группы в память об ушедшем из жизни артисте. Так, в одном из известных сообществ Picabu сделали страницу под названием «Северус Снегг покинул нас», на которой каждый пользователь может поделиться кадром из любимого фильма с участием актера, рассказать о своих переживаниях и так далее. «Сижу на работе, а по бороде слёзы текут», — сообщает пользователь, недавно узнавший печальную новость.

ИА REGNUM напоминает, британский актер Алан Рикман закончил Королевскую Академию Драматического Искусства, лучшую высшую актерскую школу в Великобритании, и начал свою карьеру в кино в 1975 году. За тридцать один год он принял участие съемках 112 картин. Так, первым фильмом, в котором снялся Алан Рикман, стал сериал «Арена», где актер сыграл самого себя.

Позже со времен съемок в «Крепком орешке» Рикман играл многих отрицательных героев, например в картине «Робин Гуд: Принц воров». В 1996 году Рикман исполнил главную роль в фильме «Распутин», за которую получил премии «Золотой глобус» и премию «Эмми».

Среди бесчисленного количества запоминающихся ролей британского актера, самой выдающейся, пожалуй, можно считать его работу в картинах о Гарри Поттере. В 2011 году телеканал MTV устроил интернет-опрос, по результатам которого за Рикмана в роли Снегга отдали свой голос 7,5 млн человек. В качестве награды актёру вручили кубок на премьере заключительной части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» в Лондоне.

О бессмертном творчестве артиста свое мнение выразил еще один пользователь соцсетей: «Алан Рикман, ты жив, пока живет кино».