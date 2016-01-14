Челябинск, 14 января, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Строительство Томинского ГОКа в Челябинской области приведет к повышению качества жизни местного населения и положительно скажется на бюджете области в целом. Такой ответ пришел сегодня, 14 января, на обращение южноуральцев из администрации президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что свое обращение к президенту страны южноуральские противники Томинского ГОКа направили в декабре прошлого года. Всего под документом свои подписи поставили более 100 тысяч человек. И вот спустя месяц пришел ответ из Кремля.

Отметим, что основной упор в документе сделан на выгодах, которые получит область и ее население от строительства предприятия. Так, благодаря реализации проекта в регион поступят инвестиции в объеме не менее 55 миллиардов рублей, а налоговые отчисления, в свою очередь, превысят 80 миллиардов рублей. Также в ответе не обошли вниманием и тему создания новых рабочих мест, развития смежных отраслей малого и среднего бизнеса, что опять же позволит повысить налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, а значит, позволит развивать социально значимые отрасли, в числе которых здравоохранение и образование.

Однако, подчеркнув значимость проекта для региона, в Кремле все же сочли необходимым сослаться на статью в Градостроительном кодексе РФ, где в частности говорится, что разрешение на строительство не может быть выдано без положительного заключения государственной экспертизы.

«Комплексная оценка экологической составляющей будущего ГОКа отсутствует. В связи с этим, губернатор Челябинской области считает обоснованным беспокойство жителей, связанное со строительством крупного промышленного объекта в непосредственной близости от областного центра, поэтому будет проведена комплексная независимая оценка проекта, в которой будут учтены все поступившие замечания и вопросы граждан. Также будет определено влияние реализации проекта на состояние Шершневского водохранилища. Результаты оценки будут доведены до жителей региона», — говорится в ответе за подписью заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности приёмной президента Российской Федерации по приему граждан Евгения Зыбкина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, уже год в Челябинской области идут ожесточенные споры о строительстве ГОКа в поселке Томино. Одни граждане высказываются резко против, и объединяются в протестное движение «Стоп ГОК», другие — уверены, что прежде, чем яростно сопротивляться, необходимо все тщательно взвесить и не сбрасывать со счетов огромную экономическую выгоду, которую, по расчетам, должен получит регион в результате деятельности предприятия.

Кроме того, с самого начала вопрос строительства в 25 километрах от Челябинска горно-обогатительного комбината находится на личном контроле губернатора области Бориса Дубровского.

Напомним также, что в декабре прошлого года власти региона определились с организацией, которой и будет доверено проведение экологического аудита проекта. Так на конкурсной основе из четырех претендентов конкурсной комиссией был выбран ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» (Екатеринбург), преимуществом которого над своими соперниками стало, прежде всего, наличие опыта проведения подобных исследований.

Планируется, что заключение регион получит в июле 2016 года.