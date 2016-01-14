Русский мультфильм «Мы не можем жить без космоса» номинирован на «Оскар»
Лос-Анджелес, США, 14 января, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар-2015». Информация появилась сегодня на официальном сайте Киноакадемии. В пятёрку номинантов попал российский мультфильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса».
15-минутная картина Бронзита рассказывает историю двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт. Фильм вышел на экраны в 2014 году и за 2015 год получил ровно 60 международных наград, в числе которых Главный приз Анимационного фестиваля в Анси. Критики отметили в картине ясный, сдержанный дизайн и психологическую достоверность показанных отношений.
Накануне объявления пятёрки номинантов режиссёр Константин Бронзит рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей работе, значении наград в мире анимации и будущем мультфильмов короткого метра.
Подробности читайте в интервью: Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»
Среди номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» — ленты:
- «Выживший»;
- «Безумный Макс: Дорога ярости»;
- «Игра на понижение»;
- «Шпионский мост»,"Комната»;
- «В центре внимания».
Звание лучшего актёра могут получить:
- Леонардо Ди Каприо («Выживший»);
- Мэтт Деймон («Марсианин»);
- Майкл Фассбендер («Стив Джобс»);
- Брайан Крэнстон («Трамбо»);
- Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»).
Лучшую актрису выберут среди:
- Дженнифер Лоуренс («Джой»);
- Кэйт Бланшетт («Кэрол»);
- Бри Ларсон («Комната»);
- Сирши Ронан («Бруклин»);
- Шарлотты Рэмплинг («45 лет»).
Номинантами на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» стали:
- Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»);
- Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»);
- Томас Маккарти («В центре внимания»);
- Адам Маккей («Игра на понижение»);
- Леонард Абрахамсон («Комната»).
В категории лучший полнометражный мультфильм за награду поборются:
- «Воспоминания о Марни»;
- «Аномализа»;
- «Мальчик и мир»;
- «Головоломка»;
- «Барашек Шон».
88-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 28 февраля 2016 года в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).