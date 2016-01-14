Лос-Анджелес, США, 14 января, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар-2015». Информация появилась сегодня на официальном сайте Киноакадемии. В пятёрку номинантов попал российский мультфильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса».

Цитата из к/ф «Мы не можем жить без космоса» реж. Константин Бронзит. 2014. Россия Летим!

15-минутная картина Бронзита рассказывает историю двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт. Фильм вышел на экраны в 2014 году и за 2015 год получил ровно 60 международных наград, в числе которых Главный приз Анимационного фестиваля в Анси. Критики отметили в картине ясный, сдержанный дизайн и психологическую достоверность показанных отношений.

Накануне объявления пятёрки номинантов режиссёр Константин Бронзит рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей работе, значении наград в мире анимации и будущем мультфильмов короткого метра.

Подробности читайте в интервью: Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»

Среди номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» — ленты:

«Выживший»;

«Безумный Макс: Дорога ярости»;

«Игра на понижение»;

«Шпионский мост»,"Комната»;

«В центре внимания».

Звание лучшего актёра могут получить:

Леонардо Ди Каприо («Выживший»);

Мэтт Деймон («Марсианин»);

Майкл Фассбендер («Стив Джобс»);

Брайан Крэнстон («Трамбо»);

Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»).

Лучшую актрису выберут среди:

Дженнифер Лоуренс («Джой»);

Кэйт Бланшетт («Кэрол»);

Бри Ларсон («Комната»);

Сирши Ронан («Бруклин»);

Шарлотты Рэмплинг («45 лет»).

Номинантами на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» стали:

Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»);

Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»);

Томас Маккарти («В центре внимания»);

Адам Маккей («Игра на понижение»);

Леонард Абрахамсон («Комната»).

В категории лучший полнометражный мультфильм за награду поборются:

«Воспоминания о Марни»;

«Аномализа»;

«Мальчик и мир»;

«Головоломка»;

«Барашек Шон».

88-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 28 февраля 2016 года в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).