Калуга, 14 января, 2016, 17:28 — ИА Регнум.



Фото: Сергей Карпов. «Медиазона» Священник отец Максим (Белоножкин)

В Калужской области проходит суд по делу настоятеля храма Воскресения Христова в селе Трубино Жуковского района отца Максима (Белоножкина).

Как рассказала 14 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, священнослужитель предстал перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ее санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Деревенский священник обвиняется в избиении местного жителя. По данным следствия, настоятель Максим Белоножкин сломал челюсть Валентину Прунову. Впрочем, прихожане храма уверены, что обвинения против священника абсолютно беспочвенны, так, как он защищал свой дом, жену и детей от известного в селе пьяницы и действовал в рамках закона.

Ранее в полицию поступило заявление 21-летнего жителя Трубино, пожаловавшегося на то, что священник сломал ему челюсть. В ночь на 9 марта прошлого года Прунов, недавно вернувшийся из армии пытался вломиться в дом, где отец Максим живет с женой и двумя маленькими детьми. Мужчина был пьян и связно объяснить, что ему надо, не мог. На уговоры уйти он не реагировал, вел себя агрессивно. Священнику пришлось вытолкать пьяного хулигана взашей. Через день Белоножкин узнал, что Прунов оказался в больнице со сломанной челюстью, а потом обратился в полицию с заявлением, что его травма — дело рук отца Максима. При этом жалоба о нарушении неприкосновенности жилища Белоножкиных, поданная в полицию семьей священника, рассмотрена так не была. Между тем, мать пострадавшего приехала к священнику домой, где угрожала и требовала денег за ущерб, причиненный ее сыну. Сегодня, по селу ходят слухи, что с возбуждением уголовного дела против батюшки матери пьяного хулигана якобы помог ее бывший одноклассник, некий полицейский чин.

Происходящее сам отец Максим называет беззаконием: полицейские взяли у него формальное объяснение о попытке Прунова проникнуть в дом, однако никаких следственных действий не проводили. По мнению адвоката батюшки Оксаны Сафаровой, действия ее подзащитного должны квалифицироваться как необходимая самооборона, ни о каком умышленном преступлении не может идти и речи. При этом полицейские отчитались о завершении расследовании буквально через неделю после возбуждения уголовного дела в отношении отца Максима. Белоножкину было отказано в проведении следственного эксперимента, а заявление священника и его супруги о попытке Прунова приникнуть в их дом остались без внимания.

После возбуждения уголовного дела о якобы нанесенных Прунову побоях священник отправился в прокуратуру Жуковского района. По его словам, районный прокурор тогда удивленно спросил: «А почему ты потерпевшему не заплатил? Заплатил бы — никто бы не возмущался». Но настоятель не понял, почему он должен выплачивать компенсацию Прунову — потерпевшей стороной он считает как раз себя. Впрочем, отец Максим самостоятельно пытался разобраться с проблемой — ходил в прокуратуру, Следственный комитет, жаловался на действия полицейских, но безуспешно.

Отношение сотрудников правоохранительных органов к отцу Максиму, по мнению его адвоката можно охарактеризовать как «неприязненное».

Прихожанки говорят, что они готовы поехать в Москву и добиваться, чтобы за сельского священника вступился президент. Владимир Путин. «А что, мы поедем! Мы нашего батюшку в обиду не дадим», — говорят селяне.

Кстати, в облпрокуратуре отказались комментировать судебный процесс над священиком до вынесение вердикта суда.