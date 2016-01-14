Ереван, 14 января, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Армении число погибших после заражения вирусом H1N1 (так называемый свиной грипп) за последние две недели составило 11 человек. По последним данным, в Армении за стационарным лечением обратились 948 больных с ОРВИ, из них 796 — в возрасте до 18 лет. С пневмонией госпитализировано 422 человека, из них 199 — в возрасте до 18 лет. С пневмонией и ОРВИ госпитализированы 144 беременные женщины. В отделениях реанимации лечение получают 92 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения Армении.

homnews.com

Тема свиного гриппа оттеснила в последние дни на задний план даже такие политические темы, как принятие нового Избирательного кодекса и предстоящее обсуждение на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы двух антиармянских резолюций, принятию которых всячески пытается помешать официальный Ереван.

Основная дискуссия касается того обстоятельства, что Минздрав страны не объявляет об эпидемии заболевания и заверяет, что количество заболевших находится в пределах нормы. Несмотря на это, министр здравоохранения Армен Мурадян сегодня вновь ходатайствовал о продлении зимних каникул еще на неделю, так как большинство больных (более 80%) — дети.

«Учитывая, что заболеваемость среди детей составила 80% от общей заболеваемости, и то, что включенная в наш список превентивных мероприятий отсрочка начала занятий в школах на неделю дала результат, предлагаем еще на одну неделю продлить зимние каникулы и начать работы в школах и дошкольных учреждениях с отсрочкой на одну неделю», — на заседании правительства сказал Армен Мурадян.

Министр образования и науки Армении Армен Ашотян, в свою очередь, сегодня на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что зимние каникулы в общеобразовательных, начальных и средних специальных государственных учебных заведениях Армении с учетом сложившейся в республике ситуации по гриппу и ОРВИ продлены еще на одну неделю — до 25 января. Министр отметил, что данное решение на вузы не распространяется.

Также бесплатно получают противовирусные препараты все нуждающиеся. Как рассказал сегодня глава Минздрава, по распоряжению премьер-министра Армении под госзаказ были оформлены и те больные ОРВИ, которые не включены в какие-либо социальные программы. Они бесплатно приняты в больницы и получают назначенные им противовирусные препараты и антибиотики. «Мы — одна из немногих стран в мире, решивших бесплатно предоставлять лекарства», — заметил министр.

Ситуацию с свиным гриппом активно комментирует также армянская пресса. Газета «Аравот» в этой связи напоминает, что в 2008 году, когда уже было ясно, что начинается мировой экономический и финансовый кризис, премьер-министр Тигран Саркисян советовал не использовать слово «кризис», чтобы внутри страны не началась паника. «Сейчас эпидемия. Если несколько сот человек больны гриппом и по крайней мере 11 человек (по положению на вчерашний день) скончались от него, что изменится от того, если это будет названо эпидемией? Какой вид паники в таком случае ожидается? Люди начнут штурмовать аптеки и покупать бессмысленные лекарства?.. Но если прозвучит ныне «запрещенное» слово «эпидемия», то министерство здравоохранения, по сути, будет вынуждено пробудиться от безмятежного состояния и предпринять в своих учреждениях действенные меры по спасению жизни людей», — пишет газета.

Ясно одно, пока Минздрав Армении сомневается, называть ли массовое заражение граждан эпидемией, число скончавшихся от болезни только растет.