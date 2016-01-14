Ярославль, 14 января, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на пост мэры Рыбинска Ярославской области примет участие 4 кандидата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Прием заявок от потенциальных кандидатов на праймериз завершился 14 января.

ИА REGNUM

За право быть выдвинутым «Единой Россией» будут бороться заместитель мэра Рыбинска по вопросам городского хозяйства, экс-депутат муниципального совета Рыбинска Денис Добряков, депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов, инженер по свету ДК «Авиатор» Сергей Тришин. В последний день обозначил свои намерения принять участие в предварительном голосовании и правозащитник Юрий Бахвалов.

Юрий Бахвалов известен тем, что зимой 2015 года обращался в областной суд с требованием признать незаконным принятие областной думой поправок об отмене прямых выборов главы Рыбинска. Суд отказал в удовлетворении требований в полном объёме, а Верховный суд РФ оставил в силе решение Ярославского областного суда.

30 декабря 2015 года Юрий Бахвалов обратился в Ярославский областной суд с требованием признать незаконным решение муниципального совета Рыбинска о назначении выборов мэра на 20 марта 2016 года, на основании того, что отсутствует надлежаще оформленный процессуальный документ, устанавливающий факт досрочного прекращения полномочий бывшего главы Рыбинска Юрия Ласточкина. А так же в связи с тем, что данное решение депутатов подписано председателем муниципального совета, который был избран и действовал на основании старого устава Рыбинска. Представителем интересов Юрия Бахвалова в суде указан кандидат на пост главы Рыбинска на выборах 2013 года Александр Симон. Однако, Ярославский областной суд отказал Юрию Бахвалову в принятии иска.