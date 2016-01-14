Лондон, 14 января, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Британский актер Алан Рикман скончался на 70-м году жизни от рака легких. Об этом сегодня, 14 января, пишет британская The Guardian со ссылкой на родственников актера.

Цитата из к/ф «Крепкий орешек». реж Джон МакТирнан. 1988. США d180d0b8d0bad0bc.jpg

Рикман родился 21 февраля 1946 года в лондонском районе Хаммерсмит в рабочей еврейской семье. Отец Рикмана умер, когда ему было восемь лет и мать осталась одна с четырьмя детьми.

Поначалу Рикман собирался стать дизайнером, но не добился на этом поприще заметных результатов. В 26 лет он бросил дизайн, решив стать актером. Рикман поступил в Королевскую академию драматического искусства.

Уже первая главная роль Рикмана в театре — виконт де Вальмон («Опасные связи») принесла ему известность. Актеру сразу же предложили сняться в картине «Крепкий орешек» вместе с Брюсом Уиллисом. Рикман сыграл главного отрицательного персонажа. Следующий фильм с участием Рикмана «Робин Гуд: Принц воров» (1992 год) закрепил у продюсеров представление о том, что актер очень хорошо играет злодеев.

Однако не только злодеев играл Рикман. Он снимался и в мелодрамах, в частности «Искренне, безумно, сильно» (1991), а также в романтических фильмах, например, широко известна его роль полковника Брэндона в экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства» (1995).

В середине 90-х Рикман попробовал себя в роли режиссёра. Он поставил спектакль, а затем снял фильм «Зимний гость» по пьесе Шарман МакДональд. Дебют оказался успешным, картина была отмечена двумя премиями во время премьеры на Венецианском кинофестивале.

Но больше всего Рикман запомнится ролью профессора Северуса Снегга из экранизации романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В интернет-опросе 2011 года, устроенном MTV, за Алана Рикмана в роли Снегга проголосовали 7,5 миллионов человек. В качестве награды актёру был вручён памятный кубок на премьере заключительной части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» в Лондоне.

С 1977 года Алан Рикман жил вместе с Римой Хортон, с которой он познакомился в 1965 году. Пара поженилась в 2012 году. Детей не было.

Последние годы Рикман страдал от рака легких. Актера не стало сегодня, 14 января. Рикману было 69 лет.