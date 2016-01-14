Село Краснощёково, Алтайский край, 14 января, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В селе Краснощеково задержали заместителя главы районной администрации. По данным СК РФ, он подозревается в том, что лично получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей. Мзда была предназначена на решение вопроса с выполнением заказа по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Еще один алтайский чиновник попался на взятке

«После получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю», — пояснили сегодня, 14 января, в СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы сообщили о судебном вердикте в отношении бывшего председателя комитета администрации Калманского района по управлению муниципальным имуществом Алексея Бурдина и главы администрации Зимарёвского сельсовета Калманского района Владимира Хоружего.

За то, что эти чиновники за взятки раздавали государственные земли, они получили по 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также им предстоит выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.