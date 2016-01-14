Москва, 14 января, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В МИД Российской Федерации не знают, с какой целью Запад продвигает тему создания трибунала по крушению малайзийского Boeing 777 в небе над Украиной. Об этом 14 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Зачем трибунал нужен Западу — нужно задать этот вопрос Западу. После этого трагического случая с Boeing пошли официальные заявления лиц, указывающих на причастность в том числе России к гибели граждан на этом рейсе. Вне зависимости, о каком самолёте и стране идёт речь, нет желания разобраться — есть попытка сделать виновными тех, кого ты изначально назначил виновными», — сказала Захарова.

По её словам, это же и есть продолжение ответа на вопрос о создании трибунала: «Есть законные трибуналы под эгидой ООН. Слова о трибунале в период, когда следствие не завершено, противоречат здравому смыслу. Наша задача — вытащить на белый свет всю правду и выяснить, что произошло».

Напомним, ранее заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой в своём письме в Совет по безопасности Нидерландов выразил несогласие с выводами голландской комиссии о том, что авиалайнер МН-17 был сбит зенитной ракетой с боеголовкой 9Н314М.

В письме, опубликованном на сайте Росавиации, он изложил новые факты, опровергающие выводы голландской стороны. Документ адресован председателю совета по безопасности Нидерландов Тьеббе Яустре.

Сторчевой обратил внимание на то, что российские эксперты в результате проведённого расследования убедились: сведений, которыми оперировали Нидерланды, недостаточно для выяснения причин крушения МН-17.

В письме Сторчевой отмечает следующее: выводы комиссии Нидерландов необоснованны. Это касается следующих пунктов отчёта:

о вероятном присутствии на востоке Украины «тяжелых» средств ПВО, неподконтрольных властям Украины;

о поражении самолета в результате взрыва осколочно-фугасной боевой части 9Н314М;

о принадлежности боевой части, поразившей самолет, ракете серии 9М38 из состава ЗРК типа «Бук»;

о пространственном положении ракеты относительно самолета в момент его поражения, а также о районе, из которого она была запущена».

Российские специалисты обратили внимание на несоответствие по внешнему виду как минимум одного обнаруженного на месте авиационного происшествия фрагмента ракеты (корпуса 3-го отсека) внешнему виду фрагментов этого корпуса, которые образуются при взрыве боевой части ракеты серии 9М38. Наблюдается также несоответствие алгоритма работы дистанционного радиовзрывателя ракеты 9М38 ЗРК «Бук» условиям поражения самолета. Результаты расследования Нидерландов не могут быть приняты как окончательные.