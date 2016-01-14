Красноярск, 14 января, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Громкое заявление депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко, сделанное в ответ на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о несистемной оппозиции, вызвало большой общественный резонанс не только в Красноярском крае, но и за его пределами.

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В Facebook, где Сенченко опубликовал пост про Кадырова, депутата успели и похвалить за прямоту, и обвинить в самопиаре перед выборами в Госдуму и краевое Заксобрание.

Напомним, в своем заявлении, опубликованном в ФБ, Сенченко назвал Кадырова «позором России» и посоветовал ему не мешать «нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию».

«Это вполне естественная реакция человека, который претендовал на пост главы города Красноярска (в 2012 году — прим. ИА REGNUM), который вполне успешно работает в качестве депутата горсовета, и, тем не менее, принадлежит к несистемной оппозиции», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Юрий Москвич, комментируя громкое заявление Сенченко.

«Он открыто и прямо сказал, что нельзя никому в России нарушать Конституцию и считать представителей несистемной оппозиции и вообще в целом несистемную оппозицию врагами народа. В этом смысле, я считаю, что его заявление было совершенно уместно», — отметил политолог.

Более того, по мнению Юрия Москвича, заявление Сенченко «может помочь накануне выборов и в Госдуму, и в Заксобрание края (состоятся в 2016 году — прим. ИА REGNUM) представителям, еще невошедшим в так называемую системную оппозицию, в состав парламентских партий, занять достойное место в органах власти».

«Заявленный несколько лет назад президентом России лозунг о создании конкурентной политической системы предполагает, что мы должны относиться с уважением к каждому человеку, который занимается политической деятельностью, оставив за избирателями право в конечном счете определять его дальнейшую судьбу», — подытожил политолог.

Однако далеко не все разделяют мнение красноярского политолога. Например, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что заявление депутата Сенченко — это «уровень трамвайного хамства».

«У Кадырова есть все основания для подачи иска в суд о защите чести и личного достоинства в связи с заявлениями депутата городского совета Красноярска Константина Сенченко», — сказал Коротченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM (Сенченко в соцсети назвал Кадырова «позором России», а также обвинил его в дискриминации званий академика и Героя России, должности главы региона — прим. ИА REGNUM).

Что касается сути обвинений, то, по словам Коротченко, «достойно сожаления, что звучат такие заявления», потому что «Рамзан Кадыров — глава субъекта федерации, в котором наведен порядок».

Заявления самого Кадырова относительно несистемной оппозиции, которые и вызвали негативную реакцию депутата Сенченко, по мнению Коротченко, разделяют многие жители России, и Кадыров, как и любой гражданин РФ, может иметь свою точку зрения по этому вопросу.

«Рамзан Кадыров имеет право на свою собственную точку зрения. Может быть, он выразился резко, но, по сути, совершенно очевидно, что представители российской несистемной оппозиции — это люди, которые пытаются спекулировать на имеющихся проблемах, но их цели и задачи далеки от провозглашаемых. Им нужен слом политической системы в России. В большинстве своем представители несистемной оппозиции являются орудием чужой воли. Их поддерживает Запад, США. Морально осуждать этих людей имеет право любой гражданин Российской Федерации, включая действующего главу Чечни. В этом плане, несмотря на резкость заявлений Кадырова, под тем, что он сказал, подпишутся десятки миллионов российских граждан», — полагает Коротченко.

Напомним, по данным официального сайта горсовета, депутат Константин Сенченко в горсовете входит во фракцию «Гражданская платформа», хотя ранее он заявлял о своем выходе из фракции. Известен своей поддержкой прямых выборов мэра Красноярска и критическими высказываниями о действиях местной власти.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что внесистемная оппозиция в России не заинтересована в процветании страны «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — сказал Кадыров.