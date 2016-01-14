Нальчик, 14 января, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В период Новогодних праздников Кабардино-Балкарию посетили более 64 тысяч туристов. Как сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе Министерства курортов и туризма, больше всего гостей приехали в республику из соседних регионов, а также из Центральной России и с Урала.

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Из общего числа туристов 46 тысяч человек побывали в Приэльбрусье. Их внимание привлекли ставшие уже знаменитыми Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские термальные источники, историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Еще 18 тысяч гостей региона — это участники однодневных экскурсий по достопримечательным местам республики и отдыхающие санаториев курорта Нальчик.

По словам генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Олега Горчева, на рост посетителей всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» в Приэльбрусье значительно повлияло расширение и модернизация зоны катания, создание самой высокой в Европе канатной дороги. На курорт приезжают не только истинные любители зимнего катания на лыжах или сноуборде, но и простые туристы, привлеченные возможностью увидеть здешние красоты. Новая третья очередь канатной дороги от «Станции «Мир» до «Станции «Гара-Баши» позволяет подниматься на высоту 3847 метров, откуда открывается широкая панорама гор Кавказского хребта.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие новой линии канатной дороги — самой высокогорной в Европе — состоялось в преддверии Нового года. С введением ее в строй Приэльбрусье получило все шансы стать курортом мирового уровня, отметил в ходе торжественной церемонии открытия глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Далее, по его словам, нужно налаживать сервис и обустраивать инфраструктуру курорта, чтобы «на высоту 3847 метров, поднять сервис».

Стоит отметить, что в 2014 году проект «Открой для себя Кабардино-Балкарию» был признан лучшим туристическим маршрутом России.