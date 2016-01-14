Париж, 14 января, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Обвал акций автоконцерна Renault SA на 20,42% произошёл на фоне информации о прошедших на ряде предприятий обысках. Розыскные мероприятия инициированы в рамках дела о вредных выбросах, сообщает агентство AFP.

avantime.ru Автомобиль Renault

Информация об обысках поступила к 14:30 мск, что вызвало падение стоимости ценных бумаг концерна на 20,42% с начала торгов. Утром акция стоила $85, поле падения — $69.

Обыски прошли на ряде предприятий Renault. При этом следователи изъяли некоторые количество компьютеров из офисов компании.

Уточняет, что обыски в Renault прошли 7 января, но информация появилась лишь сегодня, 14 января.

Читайте также: Renault представляет экологически чистый автомобиль Logan Renault eco2