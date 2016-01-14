Москва, 14 января, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Существенный рост электронных книг в России вызывает сомнения: необходимо детально изучить исходные данные, прежде чем утверждать, что пользователи стали больше читать электронные книги, чем печатные издания. Об этом заявила руководитель ГУП «Московский Дом книги», президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Надежда Михайлова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные статистики о том, что медиапотребление в России выросло на 8%.

mdk-arbat.ru Руководитель ГУП «Московский Дом книги», президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Надежда Михайлова

«Увеличенный спрос на электронные книги, например, может быть связан с закрытием ряда крупных пиратских сайтов, с которого происходило скачивание книг. Вследствие чего, люди, предпочитающие пользоваться электронным форматом книги, просто перешли с пиратского на легальный контент, за счет этого и может быть показан якобы солидный рост потребления. Таким образом, никакого фактического всплеска в России нет, все дело в официальных данных, которые на сегодняшний день изменились», — высказала свое мнение эксперт.

«Нужно понимать, что процесс чтения может происходить по-разному: кому-то удобнее читать текст на электронных носителях, а кому-то в печатном виде, одно не исключает другого. Например, в европейских странах вопрос о вытеснении печатной продукции электронной даже не стоит, электронная книга заняла определенную нишу, и этот небольшой процент потребления остается стабильным уже не один год», — отметила Михайлова.

«Что касается падения спроса на печатную книжную продукцию, к сожалению, такая тенденция имеет место быть. По нашим оценкам, за год объем продаж книжных магазинов Москвы снизился на 7%. И виной тому отнюдь не электронные варианты книг, а отсутствие экономических условий для выживания книжных магазинов в нашей стране. Именно по этой причине значительно снижается доступность книги для населения», — резюмировала эксперт.

Отметим, по данным статистики, за последние 3 года медиапотребление в России выросло на 8% — прежде всего, за счет электронных носителей: пользователи стали больше читать электронные книги, проводить время за видеоиграми и в интернете. Потребление печатных изданий, телевидения и радио, наоборот, сократилось. При этом интернет жители России считают наиболее полезным медиа.