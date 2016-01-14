Москва, 14 января, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Риторика официальной Анкары опустилась до того, что теперь от неё звучат обвинения в адрес России в убийствах женщин, стариков и детей. Об этом 14 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

brodude.ru Ложь

«Отметились и наши турецкие коллеги. Мы не могли не обратить внимание на заявления, целью которых является попытка очернить РФ в глазах мирового сообщества. Руководство Турции и МИД Турции опустились до того, что используют такие грязные приёмы, как обвинения в адрес России в убийствах детей, женщин и стариков. Видимо, действует принцип «чем страшнее и неправдоподобнее ложь, тем проще в неё поверить». Одновременно Анкара пытается выставить спецоперацию ВКС РФ в качестве преступного шага, посредством заявлений о якобы намерениях РФ создать в Сирии квазигосударство», — сказала Захарова.

По её словам, в отличие от прозрачных целей России, Турция «ведёт в регионе скрытую игру, преследуя узкие конъюнктурные интересы»: «Достаточно упомянуть контрабанду нефти с территории ИГИЛ и подпитку террористов. Налицо попытка Турции изменить этническую конфигурацию на севере страны. Осуждаем деструктивную линию, ведущую к эскалации конфликта в регионе».

Напомним, ранее СМИ Турции включились в информационную кампанию, направленную против России. Это произошло после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Ранее антироссийская информационная кампания усилилась в 2014 году — после воссоединения Крыма с Россией, а также начала гражданской войны на Украине.