Ереван, 14 января, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В рамках расследуемого Следственным управлением Службы национальной безопасности Армении уголовного дела 14 января задержаны председатель партии «Отечество и честь» Гарник Маркарян и главный акционер ОАО «Егвардская фабрика спортивной обуви» Владимир Аракелян.

Photolure Предполагаемый участник преступной группы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре СНБ, задержанные подозреваются в участии в созданной Артуром Варданяном преступной группе, сбыте, хранении оружия и боеприпасов.

«В квартирах указанных лиц, а также на фабрике проведены обыски. Следствие продолжается», — отмечается в сообщении.

Как ранее писало ИА REGNUM, ссылаясь на официальные данные, 25 ноября в результате оперативных мероприятий соответствующих органов Службы национальной безопасности (СНБ) Армении была раскрыта и обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала серию тяжких преступлений на территории Армении.

Как тогда сообщили ИА REGNUM в СНБ, в 2015 году бывший житель Еревана, ныне проживающий за границей Артур Варданян прибыл в Армению, создал и возглавил преступную группировку. Было приобретено большое количество оружия, которое было спрятано в арендованном для этих целей особняке в ереванском районе Норка.

По разным данным, по уголовному делу уже задержаны от 30 до 60 человек. В конце декабря по делу, которое получило неофициальное название «Норкской преступной группировки», был арестован бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса РА («Участие в преступном сообществе»).

Некоторые средства массовой информации ищут во всем происходящем политический подтекст. Задержанных, на уровне домыслов, в основном связывают с теми движениями, которые протестовали против референдума по Конституции. Также широко распространено мнение, что преступная группа собиралась совершить ряд громких убийств политических деятелей. В прессе даже говорилось о том, что арестованные якобы готовили взрыв самолета президента Армении. Однако, армянские аналитики считают, что преждевременно говорить о реальных замыслах и конкретных именах.