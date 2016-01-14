Лос-Анджелес, США, 14 января, 2016, 15:05 — ИА Регнум. 21 февраля на американском телеканале NBC выйдет специальный выпуск популярного в 90-х годах комедийного сериала «Друзья». Как сообщается на сайте телеканала, выпуск будет посвящён Джеймсу Берроузу — режиссёру, снявшему в 1994—1998 годах 15 эпизодов ситкома.

Цитата из т/с «Друзья». реж Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек,1994. США Контракт

30 декабря 2015 года Берроузу исполнилось 75. Известный американский продюсер и телережиссёр является лауреатом десяти премий «Эмми», шесть из которых ему принесли комедийные сериалы. За свою сорокалетнюю карьеру Джеймс Берроуз срежиссировал более ста ситкомов.

Запись специального выпуска с участием исполнителей главных ролей пройдет в Лос-Анджелесе в январе. «Друзья» — Рейчел (Дженифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Росс (Дэвид Швиммер), Чендлер (Мэттью Перри) и Джо (Мэтт Леблан) впервые с 2004 года соберутся вместе.

Впрочем, по словам Роберта Гринблата, представителя телеканала NBC, вполне вероятно, что актеры не смогут одновременно появиться в кадре. Гринблат объяснил это «трудностями логистики»: «Надеюсь, что все шесть будут в одной комнате в одно и то же время, но я не уверен, что мы сможем осуществить это с точки зрения логистики», что звучит странно. Возможно, настоящая причина связана с непростыми отношениями между «друзьями».

В сентябре 2014 года популярному телесериалу исполнилось 20 лет. С 1994 по 2004 год компания «Брайт/Кауффман/Крейн продакшенс» выпустила 10 сезонов «Друзей», всего было снято 236 эпизодов. Ситком приобрёл поклонников в разных уголках мира и с успехом демонстрировался на экранах во многих странах, в том числе и в России. Съёмки в сериале вывели шестёрку малоизвестных актёров в число самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда. Завершение «Друзей» в 2004 году стало для канала NBC концовкой целой телеэпохи.

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