Екатеринбург, 14 января, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области начал рассмотрение дела о банкротстве скандального депутата регионального Законодательного собрания Ильи Гаффнера. Суд не усмотрел достаточных оснований для проведения заседания в закрытом режиме и отклонил ходатайство защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании адвокаты Ильи Гаффнера, который сам в суд не явился, представили документы об имуществе депутата. По данным защиты, в собственности Ильи Гаффнера только две единицы оружия общей стоимостью около 20 тысяч рублей, а на банковских счетах накопления на сумму в общей сложности чуть более 8 тысяч рублей. Единственным источником дохода является заработная плата в Законодательном собрании, а на иждивении депутата находятся трое его детей, сообщает Znak.com.

Отметим, что по данным декларации о доходах за 2014 год, в собственности депутата указаны квадроцикл и автоприцеп, а годовой доход составил чуть более 2,2 миллионов рублей, то есть 184 тысячи рублей ежемесячно.

Там не менее юристы ответчика считают, что в процедуре банкротства нет смысла, так как депутат не уклоняется от выплаты долга (он платит 2,8% ежемесячно), и не имеет средств на выплату гонорара арбитражному управляющему. Цена вопроса составляет около 100 тысяч рублей, и если эти расходы возьмёт на себя истец, то процедура банкротства будет продолжена. Таким образом, рассмотрение ходатайства защиты было отложено до 9 февраля, сообщает «Вечерние ведомости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд о банкротстве Ильи Гаффнера начался по иску АО «Российский сельскохозяйственный банк». Банк является кредитором ООО «Шиловское», поручителем которого является Илья Гаффнер. Так как предприятие не выполняло своих кредиторских обязательств, то кредитное учреждение подало иск в отношении поручителя. Сумма финансовых требований составляла 196 миллионов рублей. Однако по итогам сегодняшнего заседания была снижена до 175,8 миллионов рублей.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Свердловской области в 2015 году неоднократно становился фигурантом скандальных историй. Сначала он предложил россиянам во время кризиса ограничивать себя в пище. В итоге это скандальное заявление взбудоражило общественность. Позже в отношении сына депутата было возбуждено уголовное дело. Юношу поймали с поличным на автостоянке, и он подозревается в попытке кражи колёс.

В результате решением регионального политсовета партии «Единая Россия», которую представляет Илья Гаффнер в Заксобрании, он был отстранён от руководства проектом «Народный контроль». Также ему было предложено сложить с себя полномочия депутата Законодательного собрания по собственному желанию.

Отметим, что в конце ноября 2015 года банкротом был признан другой депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск кредитора, который выкупил ранее право требования на сумму 1,5 миллионов рублей.