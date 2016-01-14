Вашингтон, 14 января, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Глобальная система позиционирования, более известная как GPS, является палкой о двух концах, отмечает National Interest.

airforce-technology.com Спутник GPS

С одной стороны, благодаря ей военные смогли осуществить революцию в ведении войны, создав точечное оружие, которое приводит к гораздо меньшим жертвам среди мирного населения, чем прежде. Тем не менее, из-за большой зависимости военных от данной технологии они могут оказаться не у дел, если система навигации даст сбой или её взломают.

Так, с появлением дешевых систем подавления GPS не только враждебные страны, но и террористы смогут нарушить работу системы навигации. Подвержена система и хакерским атакам, не говоря уже о том, что сами спутники, находящиеся на высоте 20 тыс. километров, являются потенциальной целью для противоспутниковых систем противника.

И всё это при условии, что сами США не угробят свои системы навигации — в самом Пентагоне назвали «катастрофой» планы командования ВВС США развития следующего поколению наземных систем управления GPS.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что военные США ищут запасные варианты на случай отказа систем GPS. Например, командование ВМС США выступает за Систему позиционирования, навигации и синхронизации (Positioning, Navigation and Timing system) с помощью которой можно осуществлять навигацию используя радиосигнал. Парадоксально также, но одной из альтернатив GPS, предложенной ВМС, является система LORAN-C, также основанная на навигации по радиосигналу, в 2010 году которую признали устаревшей из-за GPS. В ВМС также отметили, что систему LORAN-C смогут использовать и коммерческие авиалайнеры в случае отказа у них GPS.

Альтернативу GPS ищут и ВВС США и командование войсками специального назначения США. Так, командование ВВС выступает за создание сети псевдоспутников — передатчиков наземного или воздушного базирования, которые выполняют такую же функцию, как и спутники GPS, но, тем не менее, обладают большей защищенностью от подавления благодаря более близкому расположению от пользователя. В исследовании спецслужб отмечается, что среди проблем с GPS можно назвать неполное покрытие территории и устаревание системы.

Несомненно, пишет издание, Пентагон сможет найти альтернативу GPS, но вопрос зависимости от технологий по-прежнему остается открытым. Ведь если военные и гражданские службы США остаются полностью беспомощными в случае отказа GPS, — значит, проблема находится и в пользователе, а не только в технологии. Быть может, пришло время научиться снова читать карты?