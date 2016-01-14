Чебоксары, 14 января, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Первые рабочие дни после новогодних каникул для Чувашии выдались напряжёнными и принесли ряд крупных происшествий. В регионе ввели режим повышенной готовности. Сегодня, 14 января, в республике разбираются с последствиями сильного снегопада и информируют об усиленной работе по очистке территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Территорию возле школы очистили, при этом завалив снегом один из проходов к площадке

13 января в Чувашии начал действовать режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения ЧС. На республику обрушился сильный снегопад с метелями и порывами ветра до 20 м/с: по предварительным данным, за сутки выпало 9 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

Из-за непогоды был временно закрыт «Аэропорт Чебоксары», работа которого возобновлена 14 января. «Предприятие работает в штатном режиме согласно расписанию. Аэропортовый комплекс полностью готов к приему-выпуску воздушных судов», — говорят в Минтрансе Чувашии.

Из-за усложнившихся погодных условий сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендовали автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отложить поездки. Но крупных аварий избежать не удалось. В Чебоксарском районе в результате столкновения легковой машины, фуры с углём и рейсового автобуса погибли два человека, восемь пассажиров, в том числе ребёнок, получили ранения. Всего 13 января на территории республики зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в которых двое погибли и еще 12 человек получили различные травмы.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. «На 7 утра 14 января состояние автодорог является удовлетворительным. Пробок, заторов и перерывов движения не имеется», — заявляют в Минтрансе Чувашии, сообщая о том, что на дорогах задействовано 383 единицы дорожно-эксплуатационной техники, израсходовано 1823 тонны противогололедных материалов.

«Одна половина недовольна состоянием дорог (включая меня), другая половина пишет — всё как классно, дорожники молодцы! Такое чувство, что отписываются сами дорожники или заинтересованные лица», — дают свою оценку состоянию дорог после снегопада на местном форуме, отмечая, что в некоторых дворах жители «вышли на час с лопатами и раскидали снег»: «Один раз в год можно помочь дворнику».

Более критично склонны оценивать работу власти Чебоксар, где на улицах пешеходы смешивались с многочисленными дорожными рабочими, техника работает круглосуточно. Ночью на улицы города было выведено 213 единиц техники и 1150 рабочих. Совершено более 900 рейсов и вывезено 12 621 тонна снега. В мэрии сообщают, что рано утром ряд территорий осматривали должностные лица, а руководитель Чебоксар Алексей Ладыков «сам лично за три часа осмотрел все районы, заехал в отдаленные дворы».

«По оценке участников рабочего выезда в целом, состояние главных дорог города было удовлетворительным, но глава администрации обратил внимание на плохое взаимодействие между дорожниками. На некоторых участках можно было заметить простаивающие без дела погрузчики и самосвалы», — констатируют в мэрии.

Во время объезда по внутридворовым территориям была отмечена плохая работа глав районов и управляющих компаний по уборке и вывозу снега. На момент объезда во дворах отсутствовала спецтехника и дворники. Ряд осмотренных дворов (в частности, по улицам Строителей, Ленинского комсомола и Эгерскому бульвару) находились «в крайне неудовлетворительном состоянии».

«В большинстве случаев работу по уборке снега затрудняют автолюбители, оставляя свои автомобили на дорогах, во дворах не на один день и даже неделю. Уровень сугробов, в которых они стоят, прямое тому доказательство. Здесь и спецтехника проехать не может. Но это не является оправданием для глав районов. Вам — дисциплинарное взыскание», — заявил Алексей Ладыков.

Также были проинспектированы образовательные учреждения. Отмечена хорошо проведенная работа по уборке снега в школах и детских садах. Отдельно внимание было уделено торговым объектам, магазинам и рынкам. «Подходные пути к торговому центру «7 холмов» и Торговому дому «Европа» были полностью занесены снегом. Оказались не готовы к снегопаду сети магазинов «Магнит» во всех районах города, «Сахарок», «Перекресток», рынок «Шупашкар», — говорится в релизе.

Отметим, что ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев в качестве образца по уборке территории привел Москву и работу мэра Сергея Собянина. Хотя в Москве, где после снегопада до сих пор нечищенными остаются даже центральные улицы города, а в числе показательных примеров — Берсеневская набережная, прямо в района храма Христа Спасителя.

Между тем, работы по очистке территорий от снега в Калининском районе Чебоксар обернулись гибелью человека. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, вечером 11 января 2016 года во время уборки от снега парковки у одного из предприятий, расположенных по улице Хевешской, тракторист при движении задним ходом не убедился в отсутствии безопасности маневра и совершил наезд на 66-летнего охранника организации. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что следующие сильные снегопады ожидаются 17 января.