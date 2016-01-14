Ярославль, 14 января, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Дарвинский государственный природный биосферный заповедник выдавал юридическим лицам разрешения на лов рыбы. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура посчитала такую практику незаконной. Официальный ответ ведомства предоставил ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев, по обращению которого была проведена проверка.

ИА REGNUM

Природоохранные прокуроры обратили внимание на тот факт, что целью заповедника является охрана природных ресурсов. Между тем за спонсорскую помощь, сумма которой составляла сначала 3700, а затем 5000 рублей, выдавались разрешения на любительский лов рыбы юридическим лицам, а именно известным рыболовно-охотничьим базам, расположенным в Брейтовском районе Ярославской области и Весьегонске Тверской области.

«В ходе проверки установлены факты выдачи разрешений на лов рыбы юридическим лицам, в том числе ООО «Чеснава», ООО «Заповедный край», базе отдыха «Александровский причал», которые оказывают благотворительную помощь заповеднику», — говорится в официальном ответе волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова.

Размер спонсорской помощи был установлен официально решением научно-технического совета заповедника. Прокуроры обратили внимание на то, что правом любительского лова рыбы могут пользоваться только сотрудники и пенсионеры заповедника.

Можно предположить, что рыболовные базы продавали туры на рыбалку в заповедных местах своим клиентам.

Природоохранная прокуратура направила руководству заповедника представление с требованием устранить нарушение закона. Также проводится проверка по факту возможного злоупотребления должностными полномочиями заместителя директора учреждения.