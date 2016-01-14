Мехико, 14 января, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Недавно плоту «Рахити Танэ» встретился оторвавшийся от рыболовецкого трала большой черный буй-поплавок, сообщает корреспондент ИА REGNUM, участвующий в экспедиции. За ним поплыл сам руководитель научной программы доктор Педро де Ла Торре (Норвежский университет науки и технологии в Тронхейме). Стоял штиль, расстояние было небольшим, всего 100 метров. Предмет был доставлен на борт плота. Как это часто бывает, вместе с буем оторвался и кусок веревки. Любой плавучий предмет в океане сразу обживается: на нем поселяются водоросли, моллюски, крабы. Тот крабик, что прибыл на плот с буем, сразу же нырнул под циновки пола и устроился где-то в глубине между бревнами в колонии своих собратьев, путешествующих с «Рахити Танэ» по океану.

Евгений Штиль ИА REGNUM Жизнь на борту Поплавка — 2 месяца в открытом море.

«Судя по обжитости, наша находка больше двух месяцев мотается в океане в свободном плавании, — отметил де Ла Торре. — До этого он много месяцев использовался промысловиками. Учитывая, что буй совершенно целый, ясно, что он случайно утерян рыбаками. На буе совершенно четкая, еще не стершаяся водой марка, где он изготовлен и для кого. Публикуем ее полностью в надежде, что найдется хозяин: «SHINJU — FLOAT PLASTISERD TAHITI Propriete Tahiti Peries Diametre 30 cm».

Четко сохранилась и марка о дате изготовления буя: сентябрь 2000. В зонах конвергенции — сходящихся морских течений, большие мусорные объекты скапливаются, сцепляются друг с другом и образуют плавучие острова — колоссальные колонии живых организмов на техногенных материалах. Такие острова уже представляют опасность для мореплавания, для яхтсменов, в частности. Но экологическая проблема заключается в постепенном насыщении Мирового океана микрочастицами пластика. Этот процесс происходит постоянно: тот же найденный полиэтиленовый буй-поплавок, как и миллионы других попавших в океан изделий из разных видов пластмасс, постепенно истончается морской водой, и эти микрочастицы невозможно изъять из экосистемы Мирового океана. Сюда же вносят свои выбросы судоходство и береговые инфраструктуры человеческой цивилизации.

«Пока мы можем только изучать степень насыщения вод микрочастицами, пытаясь выработать решение, — что с ними делать и как?! — сообщил де Ла Торре. — Сейчас за плотом «Тупак Япанки» нашей экспедиции «Кон-Тики-2» постоянно тянется специальная сетка с металлическими фильтрами для улавливания микрочастиц пластика: каждую неделю участник команды из России Андрей Чесноков снимает фильтры, сканирует их, и сетки запускаются снова. Результаты сборов будут доставлены в Норвежский институт исследования вод (NIVA) в Осло».

Выполнение научных программ участниками экспедиции «Кон-Тики-2» не только скрашивает их быт на борту тесных плотов, но и наполняет его серьезным смыслом. Хотя и смысл самого плавания чрезвычайно интересен для научных концепций, изучающих проблемы расселения древних народов Земли, в данном случае Тихого океана, Полинезии. Руководитель проекта «Кон-Тики-2» норвежский путешественник Торгейр Хиграфф развивает теорию выдающегося ученого Тура Хейердала и стремится показать один из реальных путей плаваний бальсовых плотов древних инков из Полинезии в Южную Америку: «ревущими сороковыми» широтами Тихого океана. Именно с этой целью два плота экспедиции «Кон-Тики-2» с 14 путешественниками из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и России вышли 6 января с острова Пасхи и уже неделю пробиваются в южном направлении. По планам, около 70 суток команды пробудут в океане.