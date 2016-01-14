Вашингтон, 14 января, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Без Юпитера и Сатурна на Земле не смогла бы возникнуть жизнь. К таким выводам пришли учёные NASA. О данной гипотезе сообщает Space.com со ссылкой на сотрудника NASA Томаса Барклая.

geektimes.ru В космосе

Планеты-гиганты Юпитер и Сатурн предотвратили столкновение Земли и других каменистых планет с астероидами. Удары могли бы помешать формированию атмосферы Земли. Если бы не газовые гиганты, жизни на нашей планете могло и не быть.

Свои выводы американские учёные сделали на основании компьютерного моделирования.

Читайте также: Астероиды-«кентавры» могут угрожать Земле — ученые