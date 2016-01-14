Москва, 14 января, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Если вспомнить о кризисе 1998-го, вспомнить о его причинах и о тех мерах, которые предпринимало правительство, то повторение ситуации действительно кажется весьма вероятным. Об этом заявил генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предупреждение министра финансов о возможном повторении кризиса 1998 года.

uverennost.org Генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов

«Тогда одним из основных факторов, способствующих объявлению дефолта, явилась невозможность финансировать государственный долг из внутренних источников вследствие того, что развитию экономики не уделялось практически никакого внимания, напротив, запредельно высокая налоговая нагрузка и недоверие бизнеса государству привели к сокращению налоговых поступлений (часть предприятий накопили значительные долги перед бюджетом, другая часть использовала всевозможные «схемы» уклонения от уплаты налогов). Бездумная борьба с инфляцией, осуществляемая, по сути, просто задержкой платежей по обязательствам государства, только подлила масла в огонь. ГКО, пылесосом вытягивающие деньги из реального сектора, кризис в Азии и падение цен на сырье, составляющее основную часть российского экспорта, довершили дело», — пояснил эксперт.

«Несмотря на то, что с 1998-го прошло уже почти 20 лет, проблемы в российской экономике остались прежними. Как и тогда, курс рубля все так же зависит от цен на нефть, как и тогда, никакого внимания не уделяется развитию, как и тогда, платить за грубые просчеты экономической политики предлагается гражданам, — отметил Гладких-Родионов. — И, как и тогда, мы становимся свидетелями стремительного ухудшения на фоне все таких же бодрых заявлений властей. Однако сейчас ситуация осложняется еще и невозможностью финансирования из западных источников. Правда, размер резервов пока позволяет не думать об этом, но ведь резервы не безграничны — по словам того же г-на Силуанова, их исчерпание может произойти уже в 2016 году».

«При этом необходимо понимать, что бюджет-2016 составлен из совершенно нереалистичных на сегодняшний день $50 долларов за баррель. А расходы растут. И если в 1998-м непомерно растущие расходы были связаны в основном с обслуживанием долга, то сейчас это и Крым, и операция в Сирии, и юго-восток Украины, и чемпионат мира по футболу, и постоянное увеличение трат на бюрократический аппарат, и исполнение майских указов — то есть финансирование тех проектов, которые заведомо не принесут прибыли, что, на мой взгляд, позволяет проводить определенные параллели с событиями 1998-го», — высказал свое мнение эксперт.

«Игнорирование задач экономического роста тоже приносит свои плоды — начала расти безработица, доходы граждан падают, все большему числу людей приходится экономить уже на продуктах питания. Падение доходов сокращает спрос, который являлся единственным драйвером роста ВВП. Но, в отличие от 1998-го, девальвация рубля сейчас не принесет быстрых результатов в виде роста производства и оживления экспорта — к неэффективной (с точки зрения задач развития) налоговой политике и недоверию бизнеса государству добавились отсутствие экономических и политических свобод, режим противостояния с Западом, отсутствие гарантий прав собственности, технологические и кадровые проблемы — все это не позволит ощутить положительный эффект от девальвации», — считает Гладких-Родионов.

«Однако и сейчас развитие экономики, малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей лишь на словах. Главная мера, на которой настаивает Минфин, — арифметическое сокращение расходов на 10%. Причем это сокращение никак не коснется тех чрезмерных и непосильных для нас трат, которые как раз и необходимо уменьшить. Такое сокращение — лишь временное обезболивание вместо лечения, оно никак не решает и не может решить всех годами накапливающихся экономических проблем», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Антон Силуанов, выступая 13 января на Гайдаровском форуме в Москве, рассказал о начинающейся оптимизации бюджета. По его словам, если этого не сделать, повторится кризисная ситуация 1998 года, когда за это «заплатило население».