Майкоп, 14 января, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Начало 2016 года оказалось не радужным и веселым для жителей хутора Шелковников Кошехабльского района Адыгеи. Встречать Новый год сельчанам пришлось в холодных квартирах. Виной тому — нерасторопность местных властей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта 14 января, обещанный местными властями газ в дома хуторян так и не пришел.

onf.ru Жители хутора в Адыгее в ожидании газа

Как выяснили общественники, газификация населенного пункта началась в сентябре 2015 года. Сдача газопровода в эксплуатацию была запланирована на декабрь, однако подключение жилых домов к газоснабжению до сих пор не выполнено. Уже в ноябре прошлого года местные жители, озаботившись своевременным подключением к газопроводу, начали обращаться в районную администрацию, где их заверили, что строительство объекта ведется по графику, и все работы будут завершены в установленные сроки.

«Рассчитывая на то, что их дома уже в декабре будут подключены к центральному газоснабжению, жители не запаслись дровами, а некоторые и вовсе демонтировали печное отопление», — уточнили в ОНФ.

За помощью граждане обратились в региональное отделение Народного фронта. Выехав на место, «фронтовики» увидели обледенелые стены домов, плесень и холод. Местные жители вынуждены обогреваться электроприборами, что весьма дорогостояще и небезопасно. На момент обследования температура воздуха на улице была выше, чем в домах.

Добавим, что на начало 2015 года уровень газификации Республики Адыгея составлял 83,15%, в том числе в городах — 96,68%, в сельской местности — 69,08%, что значительно выше средних значении по стране. В период 2005—2014 годов инвестиции ОАО «Газпром» в газификацию республики превысили 868 млн рублей, что позволило обеспечить голубым топливом свыше 2,5 тыс. домовладений и 13 социально-значимых объектов в 10 населенных пунктах Адыгеи. В 2014 году было завершено строительство пяти объектов в трёх районах республики протяженностью порядка 35 км. Газ пришел более чем в 1 тыс. домовладений в хутора Хапачев, Киров, Казенно-Кужорский, Шелковников и Кармолино-Гидроицкий. На эти цели ОАО «Газпром» выделил на 39 млн рублей. В прошлом году планировалось завершить строительство газопровода низкого давления к монастырю «Свято-Михайлово-Афонская Закубанская Пустынь» Майкопского района.