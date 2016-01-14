Москва, 14 января, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась впечатлениями от просмотра украинского ТВ, на котором обсуждалась фигура Михаила Саакашвили. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook: «Утром включаю ТВ. Вдруг … Саакашвили. В студии украинского телеканала ведущая и психолог разбирают психологический портрет губернатора Одессы на предмет нормальности».

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По её словам, одесский губернатор играет сам себя, к чему в итоге и пришли специалисты: «Вывод психолога обнадежил: Михаил Саакашвили играет роль Михаила Саакашвили».

Напомним, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили создает на Украине «Движение за очищение». На состоявшемся ранее в Киеве втором Антикоррупционном форуме он объявил, что создаваемая команда готовится «не к выборам, а к обновлению Украины». Противники Саакашвили отмечают, что он ведет себя уже не как губернатор, а как претендент на роль национального лидера.

Перчатку украинской власти Саакашвили бросил в начале декабря 2015 года. Накануне приезда в Киев вице-президента США Джозефа Байдена он организовал в Одессе Антикоррупционный форум, в ходе которого выступил с громкими обвинениями. Ранее одесский губернатор ограничивался общими рассуждениями в политических ток-шоу и точечными информационными ударами по людям из окружения премьер-министра Арсения Яценюка. В частности, Саакашвили стал одним из тех, кто еще осенью обвинил в причастности к коррупционным схемам одного из лидеров пропремьерской парламентской фракции Николая Мартыненко.

Нынешняя активность Саакашвили многим экспертам напоминает процесс формирования партии. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в интервью «ЛигаБизнесИнформ» сказал о состоявшемся мероприятии: «Очевидно, что это не борьба с коррупцией — форумами с коррупцией не борются. Я бы назвал происходящее хорошим социальным экспериментом, который позволил его организаторам ответить на вопросы: можно ли по щелчку пальцев собрать 5−10 тыс. сторонников Саакашвили в одном месте? И есть ли уже сегодня достаточное количество узнаваемых персонажей, которые могут образовать новую партию под Саакашвили? Ответ на оба вопроса положителен: да, можно».

Гайдай считает, что одесскому губернатору не сидится в его нынешнем кресле: «Он готовит себе большое политическое будущее. Ему не комфортно играть роль главного борца с коррупцией в статусе «человека президента». Ведь он тогда не может сказать главного — что во главе коррупции в Украине стоит именно Петр Порошенко. Для этого Саакашвили нужно громко уволиться с должности. Произнести: а вот теперь я скажу всю правду. Но если он уволится сегодня, не собрав партию, то рискует остаться «в провинции» — громкий уход в большую политику надо подготовить».